«Вместе с коллегами (всего 60 подписей) направили депутатский запрос президенту Украины относительно недопустимости государственного финансирования производства фильма "Мой юный принц"», — написал депутат.
Он подчеркнул, что Госкино выделило на съемки фильма 20 млн гривен при бюджете 24,8 млн гривен, то есть картина в основном будет снята за государственные деньги. Тематика фильма, считает депутат, обижает большую часть населения страны.
«Сюжет ленты вызвал возмущение среди общества, поскольку там используются откровенный эротический и гомосексуальный контекст фильма с использованием христианской символики и библейской тематики. Только вдумайтесь, в фильме нам хотят показать сакральное для христиан распятие Иисуса Христа в эротическом поцелуе и это в стране, где большинство населения являются христианами!», — добавил Качура.
Парламентарий также обратился к авторам фильма, призвав снимать «что угодно, но за свой счет».
Против финансирования фильма ранее уже выступил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Съемки картины об отношениях двух юношей начнутся в мае 2022 года.