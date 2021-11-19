Депутаты Верховной Рады направили запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно недопустимости госфинансирования фильма «Мой юный принц», посвященного тематике ЛГБТ. Об этом в своем Telegram-канале 19 ноября сообщил депутат от «Слуги народа» Александр Качура

«Вместе с коллегами (всего 60 подписей) направили депутатский запрос президенту Украины относительно недопустимости государственного финансирования производства фильма "Мой юный принц"», — написал депутат.

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«Сюжет ленты вызвал возмущение среди общества, поскольку там используются откровенный эротический и гомосексуальный контекст фильма с использованием христианской символики и библейской тематики. Только вдумайтесь, в фильме нам хотят показать сакральное для христиан распятие Иисуса Христа в эротическом поцелуе и это в стране, где большинство населения являются христианами!», — добавил Качура.

Парламентарий также обратился к авторам фильма, призвав снимать «что угодно, но за свой счет».

Против финансирования фильма ранее уже выступил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

Съемки картины об отношениях двух юношей начнутся в мае 2022 года.