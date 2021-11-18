«Цены на все будут расти. И проблема в том, что эта тысяча гривен, она ничего сегодня не решает. Потому что раньше при [Юлии] Тимошенко она была 200 долларов. А сегодня она сколько? 38 долларов. Что это за деньги?» — заявил эксперт.
По его словам, от коронавируса на Украине больше всего пострадали люди возрастом более 60 лет. А самой большой проблемой в государстве является отсутствие экономики заботы о таких людях.
Ранее Зеленский выступил с видеообращением и пообещал выплатить одну тысячу гривен всем, кто вакцинируется. Он отметил, что за эти деньги можно будет: «приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки».
Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее потратят около 3 млрд грн (около 8,24 млрд руб).
В 2007 году среди предвыборных обещаний БЮТ (Блок Юлии Тимошенко) была выплата денег вкладчикам Сбербанка СССР. Обещание Тимошенко сдержала. 11 января 2008 года ее правительство начало выплаты в размере 1 тысячи гривен из расчета 1 украинская гривна за 1 советский рубль. В народе эти выплаты окрестили «Юлиной тысячей».