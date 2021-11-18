Тысяча гривен, которую президент Украины Владимир Зеленский пообещал вакцинированным украинцам, никакую из их финансовых проблем не решит, поскольку это слишком малые деньги. Об этом 17 ноября украинский политолог Вадим Карасев заявил в эфире YouTube-канала Politeka

«Цены на все будут расти. И проблема в том, что эта тысяча гривен, она ничего сегодня не решает. Потому что раньше при [Юлии] Тимошенко она была 200 долларов. А сегодня она сколько? 38 долларов. Что это за деньги?» — заявил эксперт.

«Вовина тысяча». Как Зеленский пошел по пути Порошенко, Януковича и Тимошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Зеленский выступил с видеообращением и пообещал выплатить одну тысячу гривен всем, кто вакцинируется. Он отметил, что за эти деньги можно будет: «приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки».

Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее потратят около 3 млрд грн (около 8,24 млрд руб).

В 2007 году среди предвыборных обещаний БЮТ (Блок Юлии Тимошенко) была выплата денег вкладчикам Сбербанка СССР. Обещание Тимошенко сдержала. 11 января 2008 года ее правительство начало выплаты в размере 1 тысячи гривен из расчета 1 украинская гривна за 1 советский рубль. В народе эти выплаты окрестили «Юлиной тысячей».