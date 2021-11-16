Стоимость декабрьских газовых фьючерсов на торгах 16 декабря в Европе выросли на 11% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торговой площадки ICE Futures

«Стоимость ближайших, декабрьских, фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по состоянию на 12.45 мск составляла 1042,6 доллара, что почти на 11% выше расчетной цены понедельника», — говорится в сообщении.

Цены увеличивались с самого начала торгов, однако рост резко ускорился после заявления регулятора ФРГ о приостановке сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода «Северный поток-2».

Еще до обнародования этого заявления стоимость газа впервые с 27 октября перешагнула психологический рубеж $1000 за тысячу кубометров.

«Северный поток — 2»: решение о сертификации проекта может быть принято в январе, а «Газпром» восстановил закачку газа в хранилища Европы © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Нехватка газа в Европе возникла из-за несбалансированной политики евробюрократов, пытающихся ускоренными темпами перейти к безуглеродной энергетике, подразумевающей отказ от сжигания ископаемого топлива.

Программа достижения углеродной нейтральности к 2050 году привела как к снижению собственной добычи газа в странах ЕС, так и к отказу от подписания долгосрочных договоров о поставках газа с производителями СПГ (сжиженного природного газа).

Когда в 2021 году начали восстанавливаться экономики Азии, в первую очередь Китая, спрос на газ там резко вырос. Благодаря высоким ценам на газ на азиатских биржах существенная часть СПГ, поставлявшегося в ЕС (примерно 10% от объемов потребления газа в Европе) ушла в КНР.

Европейцы не смогли перебить ценовое предложение азиатов и очутились в ситуации дефицита газа. Однако евробюрократы отказываются признавать свои ошибки и пытаются возложить вину на Россию.

«Газпром» обвиняют в «манипуляции рынком», несмотря на то, что российская компания выполняет все контракты о поставках газа.

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По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, ЕК может попытаться оштрафовать «Газпром» на 10% от годового оборота компании, который составляет около 7 трлн рублей ($85 млрд).

Соответственно, максимальный штраф может составить порядка $8,5 млрд.

В ответ на претензии Еврокомиссии российская сторона отмечает, что поставки в ЕС находятся на уровне близком к рекордному.