«Стоимость ближайших, декабрьских, фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по состоянию на 12.45 мск составляла 1042,6 доллара, что почти на 11% выше расчетной цены понедельника», — говорится в сообщении.
Цены увеличивались с самого начала торгов, однако рост резко ускорился после заявления регулятора ФРГ о приостановке сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода «Северный поток-2».
Еще до обнародования этого заявления стоимость газа впервые с 27 октября перешагнула психологический рубеж $1000 за тысячу кубометров.
В октябре фиксировался абсолютный рекорд стоимости газа на европейской бирже TTF — $1937 за тысячу кубометров. Опасения трейдеров росли на фоне дефицита газа и низких его запасов в Евросоюзе накануне старта отопительного сезона.
Нехватка газа в Европе возникла из-за несбалансированной политики евробюрократов, пытающихся ускоренными темпами перейти к безуглеродной энергетике, подразумевающей отказ от сжигания ископаемого топлива.
Программа достижения углеродной нейтральности к 2050 году привела как к снижению собственной добычи газа в странах ЕС, так и к отказу от подписания долгосрочных договоров о поставках газа с производителями СПГ (сжиженного природного газа).
Когда в 2021 году начали восстанавливаться экономики Азии, в первую очередь Китая, спрос на газ там резко вырос. Благодаря высоким ценам на газ на азиатских биржах существенная часть СПГ, поставлявшегося в ЕС (примерно 10% от объемов потребления газа в Европе) ушла в КНР.
Европейцы не смогли перебить ценовое предложение азиатов и очутились в ситуации дефицита газа. Однако евробюрократы отказываются признавать свои ошибки и пытаются возложить вину на Россию.
«Газпром» обвиняют в «манипуляции рынком», несмотря на то, что российская компания выполняет все контракты о поставках газа.
Еврокомиссия инициировала антимонопольное расследование в отношении действий «Газпрома». Основная претензия — «Газпром» якобы мог бы поставлять больше газа в Европу, но не делает этого.
По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, ЕК может попытаться оштрафовать «Газпром» на 10% от годового оборота компании, который составляет около 7 трлн рублей ($85 млрд).
Соответственно, максимальный штраф может составить порядка $8,5 млрд.
В ответ на претензии Еврокомиссии российская сторона отмечает, что поставки в ЕС находятся на уровне близком к рекордному.