За ошибочную энергетическую политику Брюсселя, которая привела к дефициту газа и резкому росту стоимости электроэнергии в ЕС, евробюрократы попытаются заставить заплатить российский «Газпром», рассказал эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в комментарии газете «Взгляд»

Слишком явный перекос в сторону «зеленой» энергетики и планы полностью отказаться от сжигания ископаемых энергоносителей к 2050 году привели к снижению собственной добычи газа в ЕС, а высокие цены на газ в Китае и отсутствие долгосрочных контрактов с американскими производителями СПГ привели к оттоку значительной доли газа на азиатский рынок.

В текущем году из-за дефицита газа его стоимость на рынках в ЕС осенью поднималась до $1937 за тысячу кубометров, что в десятки раз больше, чем годом ранее.

Президент России Владимир Путин отмечал, что европейцы сами виноваты в кризисе, так как не только слишком быстро начали выдавливать уголь и газ из энергобаланса в рамках энергоперехода к безуглеродной экономике, но и не закачали достаточные объемы газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном.

«Еврочиновники хотят снять с себя эту ответственность и предложить альтернативного виноватого», — подчеркнул Юшков.

Он считает наиболее вероятным, что Еврокомиссия «будет обвинять Газпром в том, что в первом полугодии 2021 года он удовлетворял больше дополнительных заявок на поставки газа, чем во втором полугодии, и тем самым манипулировал ценами».

Однако такой подход будет нарушением принципов либерального рынка, который ЕС выстраивал на протяжении последних десятилетий. «Газпром» не обязан удовлетворять дополнительные запросы в рамках контракта, особенно если у него нет свободных объемов газа, подчеркнул Юшков.

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Эксперт напомнил, что ранее подобное расследование ЕК уже проводила, итогом семилетней тяжбы стало мировое соглашение «Газпрома» и его клиентов в Центральной и Восточной Европе.

По требованию европейцев российская компания изменила формулу ценообразования в контрактах и вместо цены на нефть в долгосрочных контрактах стали учитываться котировки на европейских энергетических биржах.

Это привело к снижению цен на газ в 2018 году, но именно эти корректировки из-за высокой стоимости газа газовых хабах в ЕС привели к тому, что уже в 2021 году европейцы стали существенно переплачивать за газ.

«Та же Польша кусает локти, так как спотовая привязка оказалась менее выгодной, чем нефтяная», — подчеркнул Юшков.

Он отметил, что ЕК может попытаться оштрафовать «Газпром» на 10% от годового оборота компании, который составляет около 7 трлн рублей ($85 млрд). Соответственно, максимальный штраф может составить порядка $8,5 млрд.

Но даже эту сумму будет весьма трудно взыскать, отмечает Юшков, так как не только «Газпром» заработал больше в 2021 году, но и компании из Норвегии, Алжира и США.