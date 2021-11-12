Самый богатый человек и бизнесмен Украины Ринат Ахметов заявил, что не хотел бы отвечать на вопрос, общается ли он или кто-то из окружения напрямую с президентом Владимиром Зеленским и его командой. Об этом 12 ноября он сообщил в комментарии «Радио Свобода»*

«Я бы не хотел отвечать на этот вопрос», — заявил Ахметов.

При этом он отметил, что из окружения президента «знаком с Сергеем Шефиром» и «почтительно к нему относится».

Красная тряпка для команды Зеленского. Против кого приняли закон об олигархах

С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Рады Дмитрия Разумкова. Последний с недавних пор стал частым гостем на телеканале «Украина 24», который входит в медихолдинг Ахметова.

В эфире Разумков выступает с критикой президента и отстаивает свои политические амбиции.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента