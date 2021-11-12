«Я бы не хотел отвечать на этот вопрос», — заявил Ахметов.
При этом он отметил, что из окружения президента «знаком с Сергеем Шефиром» и «почтительно к нему относится».
Накануне издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в окружении олигарха и президента, сообщила о том, что у Зеленского наступил непростой период в отношениях с Ахметовым и это похоже на начало войны.
С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Рады Дмитрия Разумкова. Последний с недавних пор стал частым гостем на телеканале «Украина 24», который входит в медихолдинг Ахметова.
В эфире Разумков выступает с критикой президента и отстаивает свои политические амбиции.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента