«Я бы не хотел отвечать на этот вопрос», — заявил Ахметов.

При этом он отметил, что из окружения президента «знаком с Сергеем Шефиром» и «почтительно к нему относится».

Красная тряпка для команды Зеленского. Против кого приняли закон об олигархах
Красная тряпка для команды Зеленского. Против кого приняли закон об олигархах
Накануне издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в окружении олигарха и президента, сообщила о том, что у Зеленского наступил непростой период в отношениях с Ахметовым и это похоже на начало войны.

С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Рады Дмитрия Разумкова. Последний с недавних пор стал частым гостем на телеканале «Украина 24», который входит в медихолдинг Ахметова.

В эфире Разумков выступает с критикой президента и отстаивает свои политические амбиции.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента    