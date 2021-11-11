Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру заявил, что если бы Россия действительно вела войну с Киевом, то она бы первым делом ввела экономическую блокаду Украины, что привело бы к падению режима за несколько дней.
Эксперт отметил, что президент Владимир Зеленский сумел поссориться со всеми олигархами, с населением, с европейцами, американцами, и это фактор, который провоцирует кризис на Украине.
«Некоторые украинские политологи даже говорят, что кризис может состояться уже этой зимой, когда правительство просто не сможет обеспечить населению тепло и электричество по приемлемым ценам», — констатировал Зубец.
Поэтому России нужно лишь дождаться катастрофы на Украине и вместе с Европой и США договариваться о новом формате существовании Украины без Зеленского и неонацистов у власти. В этом состоит стратегия поведения России в отношении Украины, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.