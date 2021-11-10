Береза отметил, что власть лишит Разумкова мандата в Раде по простому сценарию. Перед съездом соберётся политсовет партии "Слуга народа" и добавит в повестку дня пункт о сложении парламентских полномочий Дмитрием Разумковым.
Предполагается, что перед Радой выступит президент Зеленский, который заявит, что именно он, а не Разумков, является первым лицом партии, и поэтому потеря Разумковым мандата не является чем-то постыдным и нелогичным.
«В понедельник, с первой секунды работы ЦВК, подадут документы на следующего слугу, который должен зайти по списку вместо Разумкова и ЦВК его немедленно утвердит, как избранного. Это делается для того, чтоб Разумков не успел остановить процесс через суд.», — пишет Береза.
Депутат заявил, что описанная технология уже утверждена Зеленским и пересмотру не подлежит.