Депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза заявил, что президент Владимир Зеленский и его окружение будут цепляться за власть до последнего и изо всех сил, и лишат экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова мандата в ближайшее время. Об этом он написал на своей странице в Faceboook 10 ноября

Береза отметил, что власть лишит Разумкова мандата в Раде по простому сценарию. Перед съездом соберётся политсовет партии "Слуга народа" и добавит в повестку дня пункт о сложении парламентских полномочий Дмитрием Разумковым. «Поезд ушел»: Карасев объяснил, как Разумков сохранит мандат © Telegraf, Ян Доброносов

Предполагается, что перед Радой выступит президент Зеленский, который заявит, что именно он, а не Разумков, является первым лицом партии, и поэтому потеря Разумковым мандата не является чем-то постыдным и нелогичным.

«В понедельник, с первой секунды работы ЦВК, подадут документы на следующего слугу, который должен зайти по списку вместо Разумкова и ЦВК его немедленно утвердит, как избранного. Это делается для того, чтоб Разумков не успел остановить процесс через суд.», — пишет Береза.

Депутат заявил, что описанная технология уже утверждена Зеленским и пересмотру не подлежит.