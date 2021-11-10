«Украинская кондитерка за последний год подорожала на 25-30%, и основная причина — значительное подорожание сырья и материалов. Жиры взлетели почти в 2,6 раза, зерно стоит дороже, чем мука высшего сорта, упаковка рванула в цене вдвое», — констатировал Балдынюк.
Особая боль производителей — темпы роста цен на сахар. Только за последние несколько месяцев он стал дороже в 2,5 раза. Более того, с сентября 2020 года сахар на Украине — самый дорогой в мире, подчеркнул эксперт. Его цена выше, чем в других странах на 40-75%.
«При этом импортировать белый сахар нельзя, так как пошлина очень высокая (50%), а львиная доля сахара на Украине контролируется всего 4-5 компаниями. В этом году к высокой стоимости сахара добавился новый вызов для производителей — заоблачные цены на газ, который уже подорожал в 7 раз. В частности, сахарники уже сообщили, что доля газа в себестоимости сахара выросла с 30% до 80%, что приведет к его удорожанию», — заявил специалист.