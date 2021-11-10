Конфеты, печенье, торты и пирожные на Украине значительно подорожали, причем цены продолжат расти. Такой прогноз 10 ноября дал президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк в интервью газете «КП в Украине»

«Украинская кондитерка за последний год подорожала на 25-30%, и основная причина — значительное подорожание сырья и материалов. Жиры взлетели почти в 2,6 раза, зерно стоит дороже, чем мука высшего сорта, упаковка рванула в цене вдвое», — констатировал Балдынюк.

Национальная катастрофа: на Украине серьезно подорожало сало © Марина Полякова, Украина.ру

«При этом импортировать белый сахар нельзя, так как пошлина очень высокая (50%), а львиная доля сахара на Украине контролируется всего 4-5 компаниями. В этом году к высокой стоимости сахара добавился новый вызов для производителей — заоблачные цены на газ, который уже подорожал в 7 раз. В частности, сахарники уже сообщили, что доля газа в себестоимости сахара выросла с 30% до 80%, что приведет к его удорожанию», — заявил специалист.