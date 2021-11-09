Отношения между Украиной и Россией, которые сложились уже при нынешней каденции власти, можно назвать катастрофическими. Президент Владимир Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.
Если отслеживать заявления российского руководства за последние полгода, то совершенно определенно идет дипломатическая и информационная подготовка к войне на Украине, которую так или иначе развяжет киевский режим, уточнил эксперт.
«Мы сейчас видим жесткие заявления в адрес Украины и прямые намеки в адрес Запада, что есть «красные линии», после перехода которых Москву уже не остановишь. Никто не говорит, где потом Москва остановится и что конкретно она будет делать. Но всем понятно, что речь идет о силовом решении, которое будет болезненно и для Украины, и для Запада», — указал Ищенко.
Абсолютно все (в том числе страны Восточной Европы) сформулировали, что гражданская война на Украине начнется. Каждый к ней готовится и каждый собирается извлечь из этого максимальную пользу при минимальных потерях, заключил собеседник издания.
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