Россия сейчас готовится не к войне с Украиной, а к войне на Украине. Потому что России необязательно принимать прямое участие в этой войне. Она может действовать дистанционно и при помощи формально не своих войск. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.

Если отслеживать заявления российского руководства за последние полгода, то совершенно определенно идет дипломатическая и информационная подготовка к войне на Украине, которую так или иначе развяжет киевский режим, уточнил эксперт.

«Мы сейчас видим жесткие заявления в адрес Украины и прямые намеки в адрес Запада, что есть «красные линии», после перехода которых Москву уже не остановишь. Никто не говорит, где потом Москва остановится и что конкретно она будет делать. Но всем понятно, что речь идет о силовом решении, которое будет болезненно и для Украины, и для Запада», — указал Ищенко.

Абсолютно все (в том числе страны Восточной Европы) сформулировали, что гражданская война на Украине начнется. Каждый к ней готовится и каждый собирается извлечь из этого максимальную пользу при минимальных потерях, заключил собеседник издания.

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