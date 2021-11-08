Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы партии «Слуга народа». Об этом 8 ноября сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram

«Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя политической партии "Слуга народа". Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента на посту первого вице-спикера», — написала Палийчук.

Она уточнила, что в ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства, в том числе, будет избран новый глава.

Зампред фракции «Слуга народа» пригрозил депутатам за вступление в объединение Разумкова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Корниенко стал первым-спикером, сменив на этом посту Руслана Стефанчука, который занял должность спикера Рады после увольнения монобольшинством Дмитрия Разумкова.

В понедельник, 8 ноября, Разумков опубликовал список депутатов своего межфракционного объединения в Раде «Разумная политика», в которое войдут 25 человек. В частности, в список войдут депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан и Олег Воронько, внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую также недавно исключили из «Слуги народа» и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.