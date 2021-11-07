Сегодня нет никаких разумных объяснений тому, почему Россия в августе 2008 года не направила свои войска в Тбилиси с целью свержения режима Михаила Саакашвили, и почему Россия в 2014 году не направила войска на Украину и не дошла до Приднестровья. Об этом рассказал известный политолог Евгений Сатановский в интервью изданию Украина.ру

Евгений Сатановский: Все идет к большой войне с Россией, а Украина – жертвенная пешка © РИА Новости, Григорий Сысоев Сергей Марков высказывал мнение, что от ввода войск на Украину президента России Владимира Путина удержали «либеральные башни Кремля» и части российских элит, которые хранят свои деньги и недвижимость за границей.

«Я не знаю, что считает Серёжа Марков — ему виднее, он в Кремле чаще. Я туда уже сто лет не заглядывал. Мое дело — задать вопрос. Башни — «снесло башни», не снесло. У кого снесло, либеральные они или нет. Просто есть вещь, которую вы делаете, потому что ее надо сделать. Тогда вы остаетесь на карте. А есть вещи, которые вы не делаете, потому что это нехорошо, или потому что те, кто вам советуют, слишком денег много вывезли из страны. Тогда вы не остаетесь на карте. А дальше — это кто что хочет», — подчеркнул эксперт.

Сатановский подчеркнул, что политика США и НАТО в отношении России в любом случае приведет к большой войне, вопрос будет состоять только в том, к каким фронтам готовиться, и что нужно для того, чтобы воевать на западном, северном, южном и восточном направлениях.

Как замирять Украину с ее бандами в каждом городе — это известно, другое дело, что не надо было доводить ситуацию до нынешнего состояния, заключил собеседник издания.

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