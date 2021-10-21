Дипломатический демарш НАТО в отношении России может быть тревожным звонком большой войны. Политический аналитик Евгений Сатановский считает, что её уже не избежать

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

6 октября в НАТО приняли решение сократить вдвое число сотрудников российской дипмиссии при военном альянсе в Брюсселе. В ответ на это Россия приостановила действие военной миссии НАТО, информационного бюро Североатлантического альянса в Москве и с 1 ноября останавливает работу постоянного представительства при организации. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в осложнении дипотношений и анонсировал заседание министров обороны стран Альянса, посвященное «российской угрозе».

- Евгений Янович, на 21 и 22 октября намечено заседание министров обороны стран НАТО, посвященное отношениям с Россией. Планируется размещать корабли в Балтийском и Черном морях, реализовывать «Черноморскую стратегию»…

– Да ради бога. Все равно война будет. Когда будет – тогда будет вопрос состоять в том, к каким фронтам готовиться, и что нужно для того, чтобы воевать на западном, северном, южном и восточном направлениях. Когда она будет – это важно. А что комментировать стратегию? Есть ли завтра война? Где начнется Третья мировая война

- Эти отзывы аккредитаций, закрытия представительств — это реальная угроза, а не стандартный обмен «любезностями»?

– Я не думаю об этом, это чушь собачья. Это все игры дипломатов и политиков. И так любому разумному человеку понятно, что все наши попытки интеграции в Запад – не более чем ловушка, на которую Михаил Сергеевич (Горбачёв – ред.) и Борис Николаевич (Ельцин – ред.), как два идиота, купились. И всё. С этим пора заканчивать. Совершенно бесполезно пытаться с кем-то договориться. До меня это дошло лет на десять раньше, чем до наших официальных инстанций. И я об этом говорил.

- Вы считаете, что все идет к эскалации…

– Все идет к большой войне. И далеко не только европейской. Все остальное совершенно неважно.

-И вот этот визит главы Пентагона в Киев…

– Визит главы Пентагона в Киев – это его проблемы. Главе Пентагона больше некуда ездить, кроме как в Киев, в Тбилиси или в Бухарест. Его никто нигде особенно и не ждет. Куда ему ездить? На Ближнем Востоке нет ничего, в Афганистан поедет? Или он поедет в Пакистан, или в Иран, или в Турцию, против которой санкции? Куда он поедет? В Китай он поедет? Вот куда? Писатель Волков рассказал, чем закончится война России и Украины © кадр из видео Украина.ру

В Киев он поехал, ну хорошо. Поехал туда дяденька, мордастый такой. Кожа цвета хорошо начищенной барсетки. Имеет полное право. Очень похож на диктатора Заира Мобуту. Мобу́ту Сесе́ Секо́ Куку Нгбенду ва за Банга звали этого человека.

Вот его ныне североамериканский близнец Ллойд Остин поехал в Киев. Что-то там сказал. То, что нам придется воевать на Украине, было видно в 2014 году. То, зачем начальство наше дало им эти семь лет на подготовку – это я не знаю, это вопрос не ко мне. Вопрос не на мою зарплату. Ну дали, Гитлеру шести лет хватило, чтобы перековать немецкую молодежь и подготовить ее к большой войне. Ну, Украину семь лет готовили. Хорошо.

- И вот этот Мобуту будет управлять Украиной?

– Да не будет он управлять Украиной, Украина вообще никому не нужна, Украина – это жертвенная пешка. Украина – это плацдарм. Украина – это расходный материал, как и Польша, как и Прибалтика, как и Молдавия, как и Грузия. Расходный материал. Но в качестве расходного материала сгодятся, за чем-нибудь там. Попробовать Россию на зуб. НАТО может гибридно принять Украину © коллаж Украина.Ру

Либо для проведения провокаций, либо для нагнетания обстановки, и то, что там мелко лицом суетится Зеленский, забегая то справа, то слева от высокого гостя и напрашиваясь в НАТО, без мыла влезая – ну, такой теперь у них президент.

- Вы считаете, что эти семь лет на подготовку мы пропустили, а сейчас мы успеем что-то на Украине сделать превентивно?

– А это уже к Шойгу, если он ответит. Я секретов Родины выдавать не готов. И вообще обсуждать это считаю совершенно бессмысленным, когда и если ситуацию доведут до войны – надо будет воевать. Выигрывать эту войну. Моя семья воевала в двух войнах на Украине. В гражданской и Отечественной.

Поэтому как выигрывать войну на Украине – это известно. Как замирять Украину с ее бандами в каждом городе – это известно. Другое дело – зачем доводить ситуацию до нынешнего состояния — это я не знаю, но я же не командую процессами внутри Российской Федерации, да и не стремлюсь.

- Последнее – Пашинян и Армения, возврат Саакашвили в Грузию…

– Это не Украина.

- Да. Все эти события складываются в мозаику действий Запада?

– Пашиняна американцы поставили? Поставили. Мы видели, как он себя вел во вторую карабахскую войну, которую Армения продула, при том что Россия предлагала и до войны варианты выхода из ситуации с гораздо лучшими для Армении условиями, и в начальный период войны – то же самое. Но сегодня ими командует Пашинян, ну, понятно. Владлен Татарский: Нынешняя война в Донбассе напоминает драку двух детей во дворе © vk.com, Владлен Татарский

По результатам этого мы пока имеем Азербайджан, окончательно подмятый под себя турками, крайне нервическую реакцию Ирана, который понимает, что ему с турками делить Закавказье, но не понимает, как это все опять будет, потому что отвыкли уже от большой драки, привыкли к тому, что там была Российская империя, потом Советский Союз. Потом какое-то время считалось, что там есть Россия. Ну, увидим. Сейчас еще Среднюю Азию мы потеряем вместе с Казахстаном, тоже в пользу Турции. «Все нормально».

- И Саакашвили заслали в Грузию тоже…то есть идет целенаправленная подготовка?

– Я не сторонник теории заговора. Просто вы даете целенаправленного пинка всем вашим шестеркам, чтобы они двигались более или менее в одну сторону. И дальше – кто докуда дойдет. Ну нормально, это заметно. Где-то работает местный национализм на тему выжигания русского языка, кириллицы, а потом вообще русскоязычного населения, как это в Средней Азии и Казахстане происходит, да и кстати, на Украине, в Прибалтике, Молдавии, Грузии.

А где-то – отдельные политики приходят к власти, а где-то вы просто рубите отношения с Россией, а заодно и с Китаем в капусту.

Как происходит с Чехией, или Польшей. Вот что Чехии Китай? Китай-то ей что сделал? Но новая стратегия нового правительства Чехии будет не только антироссийской, но и антикитайской. Почему? Американцы велели. А не надо было военные базы вывозить. Большой привет и Горбачеву, и Ельцину. Ну у нас же стоят Ельцин-центры, правда? Ну вот они и стоят.

Так что наше начальство продолжает учить подрастающее поколение: «Как правильно, что мы пошли за гамельнским крысоловом и его дудочкой», как те крысы, перед тем, как утопнуть. И это очень хорошо вкладывается и в ситуацию с Украиной, и в ситуацию с Грузией. Чего Тбилиси не взяли в 2008 году? Вот зачем и почему Саакашвили не снесли? Александр Гриценко: Война между Россией и Украиной может завершиться ядерной зимой © vk.com, Александр Гриценко

Чего в 2014 году признали правительство на Украине и вообще почему войска действительно не ударили по Украине и не дошли хотя бы до Приднестровья? Вот почему все это произошло? Газопровод строили?

- Сергей Марков считает, что либеральные башни Кремля помешали.

– Я не знаю, что считает Серёжа Марков – ему виднее, он в Кремле чаще. Я туда уже сто лет не заглядывал. Мое дело – задать вопрос. Башни – «снесло башни», не снесло. У кого снесло, либеральные они или нет. Просто есть вещь, которую вы делаете, потому что ее надо сделать. Тогда вы остаетесь на карте. А есть вещи, которые вы не делаете, потому что это нехорошо, или потому что те, кто вам советуют, слишком денег много вывезли из страны. Тогда вы не остаетесь на карте. А дальше — это кто что хочет.

- Надеюсь, останемся.

– Понятия не имею. Я же не предсказываю будущее.