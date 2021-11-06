Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приезжал в Москву, чтобы предупредить российскую сторону о том, что США «внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной». Об этом 6 ноября со ссылкой на CNN передает РБК

Как сообщает телеканал, Бернс ездил в Россию по поручению президента США Джо Байдена, так как Вашингтон обеспокоен «перемещением российских войск и техники вблизи северной границы Украины».

Источники отмечают, что глава ЦРУ пытался предостеречь Россию от любых планов по поводу наступательных операций.

Бернс также затронул тему газа, выразив опасение, что РФ может использовать вопрос его экспорта в качестве давления на Украину и Европу.

США хотят сделать из Белоруссии вторую Украину и готовятся к войне с Россией Владимиром Зеленским, чтобы попытаться «снять напряженность» между Москвой и Киевом. В рамках поддержания этих усилий 4 ноября в Киев приехал сотрудник Госдепа.

Ранее в американских изданиях Politico и Washington Post заявили о стягивании российских войск к границе с Украиной. В Politico опубликовали спутниковые снимки, утверждается, что на них видно размещение российских военных «на границе с Украиной». При этом на снимках войска в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

В Минобороны Украины информацию о переброске войск РФ к границе с Украиной также опровергли.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что информация СМИ о войсках РФ на границах с Украиной — некачественный вброс.