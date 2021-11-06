Как сообщает телеканал, Бернс ездил в Россию по поручению президента США Джо Байдена, так как Вашингтон обеспокоен «перемещением российских войск и техники вблизи северной границы Украины».
Источники отмечают, что глава ЦРУ пытался предостеречь Россию от любых планов по поводу наступательных операций.
Бернс также затронул тему газа, выразив опасение, что РФ может использовать вопрос его экспорта в качестве давления на Украину и Европу.
По данным CNN, после визита в Москву глава ЦРУ поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы попытаться «снять напряженность» между Москвой и Киевом. В рамках поддержания этих усилий 4 ноября в Киев приехал сотрудник Госдепа.
Ранее в американских изданиях Politico и Washington Post заявили о стягивании российских войск к границе с Украиной. В Politico опубликовали спутниковые снимки, утверждается, что на них видно размещение российских военных «на границе с Украиной». При этом на снимках войска в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
В Минобороны Украины информацию о переброске войск РФ к границе с Украиной также опровергли.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что информация СМИ о войсках РФ на границах с Украиной — некачественный вброс.