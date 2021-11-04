Для России оптимальным сценарием выступает замещение власти Киева на юго-западных областях (Херсон, Николаев, Харьков, Одесса, Днепропетровск) и обязательным занятием ключевых торговых портов и блокадой черноморского побережья. Об этом рассказал замдиректора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру

Александр Костин: России достаточно завоевать портовые города и Юго-восток Украины © Facebook, Alexandr Kostin Дмитрий Песков заявил, что Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все необходимое, чтобы минимизировать последствия.

Эксперт отметил, что это остановит экономику Украины, лишив ее промышленной базы и главных транзитных путей, после этого ценность государства (Киева) упадет до нуля.

«Создание альтернативного политического центра с занятием ключевой промышленной базы запустит центробежные силы на остальной части, включая приграничные регионы с Венгрией и Польшей. Здесь главное — подключить регионы к банковской системе России, чтобы не останавливалась торгово-промышленная деятельность», — подчеркнул Костин.

Триггером военных событий может стать как попытка реванша Киева на восточном направлении (что было в марте этого года), политический кризис на Украине (например, конфликт Киева и регионов) и политика Киева, несущая угрозу стратегическим интересам РФ, например: а) размещение сил ПРО, ракетных сил средней дальности и ВВС на территории Украины, б) решение о включении Украины в НАТО, заключил собеседник издания.

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