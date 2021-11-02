«Особенно опасная ситуация и выше всего риск заразиться коронавирусом у Девы в конце ноября. Деве важно уже сейчас укреплять иммунную систему и есть побольше цитрусовых», — заявил Росс.
Вторым в группе риска он назвал Водолея, представителям этого знака астролог порекомендовал также серьезно беречься.
«В ноябре у Водолея будет сложная ситуация со здоровьем. Водолею следует налегать на витамины, прежде всего, на рыбий жир. Важно также включить побольше рыбы в рацион», — уверен специалист по звездам.
По его прогнозам, ноябрь для Украины станет самым сложным с эпидемиологической точки зрения месяцем с «горой трупов, смертей и ужасов». Правительство, обещает Росс, решит заставить народ прививаться, выбирая между прививкой и увольнением, что приведет к масштабным волнениям, сравнимым с Майданом.
Последней каплей терпения украинского народа, по мнению Росса, станет запрет ездить на метро без сертификата о вакцинации.