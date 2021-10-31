Он напомнил, что российский «Газпром», а также коммерческие компании из Германии, Австрии, Франции, Британии и Турции вложили огромные деньги в строительство двух «Северных потоков» и «Турецкого потока».
«Сейчас состоит вопрос лишь в том, когда окончательно уже Украина для России с бизнес газовой точки зрения потеряет свое стратегическое значение», — подчеркнул эксперт.
Он полагает, что речь идет о считанных годах — именно столько времени осталось до того момента, когда уже весь российский газ пойдет в Европу в обход Украины.
Не секрет, что положение Украины как монопольного транзитера российского газа в Европу позволяло Киеву получать поддержку европейских политиков.
Понимание того, что Киев в любой момент может перекрыть Европе газ или начать воровать его, как это уже было во время «Первой газовой войны» 2005-2006 годов, заставляло европейцев прислушиваться к Украине и в ряде случаев поддерживать ее.
В частности, европейцы потакают Украине в вопросе конфликта в Донбассе, спор «Газпрома» и «Нафтогаза» относительно транзита и покупок газа разрешился в пользу Киева, положительно был решен вопрос с предоставлением упрощенного визового режима Украины с Евросоюзом.
После того, как заработают на полную мощность обходные газопроводы, Киев потеряет не только деньги от транзита российского газа, но и большую часть своего уже и так незначительного политического влияния на мировой арене.