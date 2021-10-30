Для обеспечения безопасности населения Донбасса от украинских беспилотников, необходимо покрыть комплексами ПВО и РЭБ все 400 километров линии соприкосновения. Такая возможность у России есть, считает собеседник издания.
«Если будет принято решение о введении бесполетной зоны над Донбассом, размещении в Ростовской области и других южных регионах РФ зенитно-ракетных комплексов вроде «С-400» и современных комплексов радиоэлектронной борьбы, этот режим обеспечить можно. Но это вопрос оценки рисков и целесообразности такого решения», — заявил Коротченко.
Необходимо оценить политические и экономические последствия такого решения, а с военно-технической точки зрения это сделать реально, подчеркнул Коротченко.
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