У России есть военно-технологическая возможность обеспечить бесполетную зону над Донбассом, однако нужно принимать во внимание все экономические и политические риски такого шага. Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Для обеспечения безопасности населения Донбасса от украинских беспилотников, необходимо покрыть комплексами ПВО и РЭБ все 400 километров линии соприкосновения. Такая возможность у России есть, считает собеседник издания. Пойти на Донбасс? Перекрыть транзит? Послать катера? Эксперт о планах Украины против России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Если будет принято решение о введении бесполетной зоны над Донбассом, размещении в Ростовской области и других южных регионах РФ зенитно-ракетных комплексов вроде «С-400» и современных комплексов радиоэлектронной борьбы, этот режим обеспечить можно. Но это вопрос оценки рисков и целесообразности такого решения», — заявил Коротченко.

Необходимо оценить политические и экономические последствия такого решения, а с военно-технической точки зрения это сделать реально, подчеркнул Коротченко.

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