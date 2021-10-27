Отмечается, что всего завезли 1,6 тонны мяса. Курятина может оказаться в продаже в магазинах региона.
«Согласно сообщению системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам от 15 октября, поступившему в адрес Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, информируем, что в курином мясе из Польши обнаружен Salmonella Enteritidis. Экспортная партия мяса в количестве 1600 кг производителя Cedrob S.A. (Цехан) и с местом хранения в AMP Logistika (Плонск) было отправлено в Украину», — говорится в сообщении.
Получателем значится малое предприятие «Винтер» (Луцк).
Сальмонеллез — инфекционное заболевание, вызванное бактерией сальмонеллой. Заболевание чаще всего протекает с поражением органов желудочно-кишечного тракта.
Ежегодно только в США от него погибает около 400 человек.