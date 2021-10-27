Партия в полторы тонны курятины, зараженной сальмонеллой, поступила из Польши на Украину. Об этом 27 октября сообщили на сайте главного управлении Госпотребслужбы в Одесской области

Отмечается, что всего завезли 1,6 тонны мяса. Курятина может оказаться в продаже в магазинах региона.

«Согласно сообщению системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам от 15 октября, поступившему в адрес Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, информируем, что в курином мясе из Польши обнаружен Salmonella Enteritidis. Экспортная партия мяса в количестве 1600 кг производителя Cedrob S.A. (Цехан) и с местом хранения в AMP Logistika (Плонск) было отправлено в Украину», — говорится в сообщении.

«Подверг опасности тысячи человек»: на Украине обнаружили мясо с сальмонеллой © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Сальмонеллез — инфекционное заболевание, вызванное бактерией сальмонеллой. Заболевание чаще всего протекает с поражением органов желудочно-кишечного тракта.

Ежегодно только в США от него погибает около 400 человек.