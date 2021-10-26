Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется поехать на встречу с российским лидером Владимиром Путиным и«унижаться» из-за дефицита газа в стране. Об этом 24 октября заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «Наш»

Некоторые города Украины не получат газ по льготной цене - Зеленский © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как считает политолог, украинский президент «готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима».

Политолог выразил уверенность, что Москва в скором времени запустит «Северный поток-2» и якобы снизит транзит газа через Украину. При этом условии перед Киевом, который столкнется с нехваткой газа, встанет вопрос: «надо ехать, бить челом и договариваться», однако встреча Зеленского с Путиным состоится тогда, когда этого захочет российский президент, считает Корнейчук.

Ранее Украина предложила российскому «Газпрому» 50-процентную скидку на транзитные поставки газа в Европу в объеме сверх установленных контрактом 40 миллиардов кубометров в год, заявил президент страны Владимир Зеленский. При этом глава украинского государства подчеркнул, что возможности предлагаются всем странам, которые потенциально могут прокачивать газ через страну.