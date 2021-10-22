«Рубить электричество и газ на российской территории — это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война… А сейчас это слишком хрупкий баланс и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас», — заявил Арестович.
При этом советник отметил, что в диверсиях в принципе мало смысла, так как россияне все равно все быстро восстановят, а Украина рискует прослыть страной с террористическими и диверсионными методами ведения войны.
Накануне советник главы Офиса президента Украины сделал и другое заявление, о том, что Украина готова к вступлению в НАТО и обещает придать «огромной мощи» альянсу.
Диверсионная деятельность стала уже традиционной для отдельных радикальных организаций Украины. В частности в 2017 году в Крыму был задержан гражданин Украины Геннадий Лимешко, который, по информации следствия, пытался повредить опору ЛЭП в районе трассы Судак — Новый Свет, а также планировал поджечь лес и обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет.
Лимешко дали восемь лет с отбыванием в колонии общего режима.