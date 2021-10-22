Жители Украины начали жаловаться на низкое качество газа, которое поступает в дома. По их словам, топливо стало хуже греть, передал 21 октября портал UBR.ua

Марунич объяснил, какие отрасли экономики Украины «лягут» из-за цен на газ © Украина.ру/Нина Зотина

Как рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, после того, как газ «достают из трубы», его очищают от примесей. Если процесс очистки был некачественный, то качества топлива станут хуже. При этом себестоимость газа в таком случае будет ниже, но украинцам его будут продавать по цене «нормального» газа, отметил Попенко.

«По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», — заключил он.

На днях глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что нынешняя зима в стране окажется первой, когда в стране не будет действовать государственное регулирование цен на газ для населения. Он добавил, что цены на топливо еще год назад были «где-то в десять раз меньше»