Вопрос о том, уволили бы или не уволили бы Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады с самого начала не имел никакого значения, поскольку он мало чем отличается от Владимира Зеленского или Давида Арахамии, просто был «чуть поумнее». Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

Николай Азаров о политике, отопительном сезоне и "новых геббельсах" Украины © РИА Новости, Александр Натрускин Дмитрия Разумкова. Соответствующее решение поддержали 284 депутата, среди которых 215 представителей «Слуги народа». Разумков часто выражал свое недовольство принимаемыми СНБО решениями, о чем высказывался открыто. Место Разумкова занял первый вице спикер парламента Руслан Стефанчук.

Политик пояснил, что должность спикера Верховной Рады очень важна, и если бы Разумков действительно чем-то выгодно отличался от остальной «зеленой» команды, он мог бы более серьезно проводить свою политическую линию, но он послушно выполнял все, что ему говорили.

«Да, Разумков не голосовал за абсолютную дичь ради СНБО. Похвально, что он понимал, что это абсолютнейшая дикость, когда без суда и следствия выносят какие-то решения. Ветеринар Данилов — вообще человек абсолютно необразованный, Зеленский — то же самое, блеснуть образованием не может. И вот они сидят вдвоем и пируют», — категоричен Азаров.

Самое удивительное состоит в том, что на Украине находятся люди, которые, несмотря на абсолютные факты ухудшения экономической и социальной ситуации, на то бесправие, в котором они находятся, все-таки голосуют и поддерживают Зеленского, заключил собеседник издания.

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