Уволенный за прогулы бывший исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер успел выписать себе около 100 млн гривен премии за 2020 год. Об этом в четверг, 14 октября, в Facebook написал депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко

«Эту сделку освятили отбросы с "независимого наблюдательного совета" во главе с иностранной авантюристкой Клер Споттисвуд. За это время добыча газа постоянно сокращалась, транзит отдавался на "Северный поток-2", а "Нафтогаз" загонялся в многомиллиардные долги. Все это время эту шайку прикрывали бравые послы и иностранные политики с "экспертами", — убежден, что не бесплатно», — написал он.

У «Нафтогаза» есть план спасения Украины зимой - СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Петре Порошенко.

«Импотентные правительства нового президента по его указанию аферу продолжали и умудрились продлить на четыре года контракт с [Андреем] Коболевым — главным исполнителем этой преступной схемы. Сейчас за эту геополитическую аферу масштаба "панамского канала" очень большие деньги заплатят украинские потребители и налогоплательщики», — добавил он.

Отто Ватерландер был назначен главным исполнительным директором «Нафтогаза» в мае 2020 года. В сентябре 2021 года он подтвердил, что уходит из компании — по его словам, после смены руководства «не находится в стадии развития», а «большое количество решений заморожено».

По словам главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, Ватерландер был уволен за прогул.