Судоходный канал через Балтийскую косу, который сооружает Польша, нужен для переброски танков, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Судоходный канал через Балтийскую косу, который сооружает Польша, нужен для переброски танков, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Его слова приводит издание Daily Storm.

«Строительство этого канала — это исключительно попытка деньги потратить (…) Чтобы у танковых полков, которые располагаются рядом с Эльблонгом, была отдельная, независимая, наверное, возможность пройти через этот канал. Все, больше ни для чего это не нужно!» – о высказал мнение глава региона.

Идея прорыть водный путь через Балтийскую косу принадлежит лидеру правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярославу Качиньскому. Проект должен был стать «ударом по Москве».

В Варшаве сооружение канала начали в 2019-м, несмотря на запрет Еврокомиссии. Завершить строительные работы планируют в 2022 году.