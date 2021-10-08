Судоходный канал через Балтийскую косу, который сооружает Польша, нужен для переброски танков, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Его слова приводит издание Daily Storm.
«Строительство этого канала — это исключительно попытка деньги потратить (…) Чтобы у танковых полков, которые располагаются рядом с Эльблонгом, была отдельная, независимая, наверное, возможность пройти через этот канал. Все, больше ни для чего это не нужно!» – о высказал мнение глава региона.
Идея прорыть водный путь через Балтийскую косу принадлежит лидеру правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярославу Качиньскому. Проект должен был стать «ударом по Москве».
В Варшаве сооружение канала начали в 2019-м, несмотря на запрет Еврокомиссии. Завершить строительные работы планируют в 2022 году.