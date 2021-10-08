Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в шутку посоветовал европейцам почаще слушать выступления президента России Владимира Путина, если после них цены на газ снижаются, передает 8 октября РИА Новости

Цены на газ в Европе упали после заявления Путина - Financial Times © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Альберт Григорян отметил, что рынки позитивно среагировали на выступление Путина и цены на газ в Европе снизились на 30%.

«Пусть слушают почаще [выступления Путина]. Напомню, что никто из других лидеров не выступил с таким заявлением, когда цены были минус ноль. Никто не волновался особо», — заметил в ответ Лавров.

Ранее на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса он заявил, что компания «Газпром» выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса, а действия Еврокомиссии и США в отношении «Северного потока-2» стали одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они взлетели более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены на фьючерсы перешли к снижению. Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.