По его словам, сейчас «политика партии» в том, чтобы «возвращать» Крым политико-дипломатическим путем.
«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны. Когда вот так вот все завязалось, тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы», — заявил Арестович.
Арестович отметил, что в Крыму сложно осуществлять наступление из-за географических условий, но выразил уверенность, что ВСУ даже в нынешнем составе «смогут вынести» группировку российских военных на полуострове.
Ранее Киев в качестве условий переговоров с Москвой выдвинул России требование «отдать» Крым и признать себя участником внутриукраинского конфликта в Донбассе.
Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.