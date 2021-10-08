В случае масштабной войны у Киева есть возможность вернуть контроль над Крымом военным путем. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью politeka.net 7 октября

Против Крыма и Донбасса: Евросоюз готовится открыть на Украине военную миссию © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны. Когда вот так вот все завязалось, тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы», — заявил Арестович.

Арестович отметил, что в Крыму сложно осуществлять наступление из-за географических условий, но выразил уверенность, что ВСУ даже в нынешнем составе «смогут вынести» группировку российских военных на полуострове.

Ранее Киев в качестве условий переговоров с Москвой выдвинул России требование «отдать» Крым и признать себя участником внутриукраинского конфликта в Донбассе.

Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.