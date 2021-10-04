Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев заявил, что бой между украинским боксером Александром Усиком и его британским соперником Энтони Джошуа был договорным. Такое высказывание тренера 4 октября опубликовал «Чемпионат.com»

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«Нас развели. Видно, там какой-то договорняк. У Джошуа контракт на 100 млн долларов (более 7 млрд руб. — ред.) с арабами где-то на три боя. Так как с [британским боксером Тайсоном] Фьюри тяжело договориться, а боксировать нужно, они организовали бой с Усиком, пустили новую кровь в хэвивейт (тяжелый вес — ред.). Чтобы Джошуа закрыть контракт с арабами, ему нужно закрыть три боя. Смотрим: первый бой он проигрывает, второй бой выигрывает и, возможно, они могут сделать третий бой. Вот они взяли такую историю и развели нас», — сказал Городничев.

Выиграет ли британец второй бой, как предположил тренер Кличко, можно будет увидеть уже в феврале-марте будущего года, когда состоится поединок-реванш, заранее прописанный в контракте.

Первый бой Усик выиграл единогласным решением судей, отобрав у Джошуа четыре титула пояса: IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе.