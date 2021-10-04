Вся информация, касающаяся деятельности «ПриватБанка», находится «под микроскопом» правоохранителей, а намек журналистов на «притормаживание» расследования является спекуляцией. Об этом 4 октября на своей странице в Facebook написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова

Ранее проект «Следствие.Инфо» опубликовало фильм, в котором идет речь о получении с 2012 года офшорными фирмами, связанными с нынешним руководством государства, 40 млн долларов от компаний, имеющих отношение к украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

«Как юрист и человек, занимающий должность генерального прокурора, я не имею права делать какие-либо комментарии по этому поводу и давать оценки предлагаемой зрителю экранизации. Единственное, что могу сказать — лишь то, что любого рода информация, имеющая отношение к деятельности "ПриватБанка", давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически "под микроскопом"», — написала Венедиктова.

ПриватБанк вручил Коломойскому израильские иски через газету Рады © скриншот видео "BIHUS info"

«Хочу сказать о том, что меня по-настоящему зацепило: и профессионально, и по-человечески. Автор пытается намекнуть зрителю, что Офис генпрокурора в определенной степени "притормаживает" расследования дел с орбиты "ПриватБанка". Так, прямо об этом в сюжете не сказано, но запах легко улавливается. Решительно заявляю, что манера, в которой возвышается намек на нашу бездеятельность — чистая спекуляция», — добавила генпрокурор.

Она также напомнила, что лично взяла на себя ответственность «сдвинуть с мертвой точки расследование этих уголовных производств». Венедиктова добавила, что ни она, ни директор НАБУ Артем Сытник не причастны к утечке информации о подозрении одному из фигурантов дела «ПриватБанка», самолет с которым удалось посадить на Украине.