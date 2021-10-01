Украинский певец Mеlovin (Константин Бочаров) пожаловался на телеканал М1 за то, что вещатель отказался взять в ротацию его новый клип «Тайный знак». Причину артист видит в своем недавнем каминг-ауте. Соответствующий пост в Instagram он выложил 20 сентября

«К большому сожалению моих фанов, клип "Тайный знак" так и не появится на экранах главного музыкального телеканала страны! Причина предельно ясна для моей команды и меня лично. После неловкой и, конечно же, "случайной" ситуации с отсутствием в трансляции части моего перфоманса на Atlas Weekend и каминг-аута на главной сцене, это решение было очень предсказуемым», — написал Mеlovin.

Ранее певец комментировал, как изменилась его жизнь с тех пор, как он признался в нетрадиционной ориентации, заявив, что после каминг-аута на него свалилось огромное количество агрессии и физических угроз, но он спокойно с этим справляется, то же самое он пообещал сделать и с М1.

«Я прошел с вашим телеканалом длинную историю открытого буллинга, открытых оскорблений и унижений в мой адрес от не менее уважаемого генерального директора телеканала! И это дерьмо я тоже пройду», — сказал артист.

Украинскому певцу Константину Бочарову (Mеlovin) 24 года. В 2015 году он победил в 6-м сезоне шоу «Х-Фактор», а в 2018-м представлял Украину на «Евровидении», где занял 17-е место.

В стране его знают также и как любимчика продюсера Андрея Данилко, который активно защищал артиста на «Х-Факторе», а после «Евровидения» заявил, что молодого украинца «незаслуженно засудили».