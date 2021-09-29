Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сравнил противоречия Украины и России с борьбой арабов и евреев за Храмовую гору и Иерусалим. Об этом он заявил в интервью «Украинским новостям», опубликованном в среду, 29 сентября

«Надо помнить, что Россия — это единственное известное мне государство, у которого центр исторической государственности, на котором они настаивают, лежит за пределами страны при всех ее размерах. И лежит он в Киеве, из-за чего наш конфликт с Российской Федерацией носит совершенно особый характер. Этот характер такой, как у арабов и евреев за Храмовую гору и Иерусалим. У нас это борьба за Киево-Печерскую лавру и старый Киев», — сказал Арестович.

Арестович заявил об угрозе полноценной войны между РФ и Украиной © Facebook, Constantine Romanchuk

«Не нужно вести исторические войны с Россией, а нужно просто нам, как обществу, ответить на вопросы их исторических притязаний и собственной идентификации. Я считаю, что украинскую идентификацию можно было бы и дополнить, ее составляющую, которая ведется со времен Киевской Руси», — заявил Арестович.

В том же интервью спикер украинской делегации также заявил, что уровень «военной опасности» со стороны России по отношению к Украине с каждым годом растет, а угроза «полноценной войны» сохраняется.