«Надо помнить, что Россия — это единственное известное мне государство, у которого центр исторической государственности, на котором они настаивают, лежит за пределами страны при всех ее размерах. И лежит он в Киеве, из-за чего наш конфликт с Российской Федерацией носит совершенно особый характер. Этот характер такой, как у арабов и евреев за Храмовую гору и Иерусалим. У нас это борьба за Киево-Печерскую лавру и старый Киев», — сказал Арестович.
По его мнению, Россия якобы «отобрала» у Украины часть промышленного потенциала и территории, обосновывая это историческими претензиями и своей трактовкой истории.
«Не нужно вести исторические войны с Россией, а нужно просто нам, как обществу, ответить на вопросы их исторических притязаний и собственной идентификации. Я считаю, что украинскую идентификацию можно было бы и дополнить, ее составляющую, которая ведется со времен Киевской Руси», — заявил Арестович.
В том же интервью спикер украинской делегации также заявил, что уровень «военной опасности» со стороны России по отношению к Украине с каждым годом растет, а угроза «полноценной войны» сохраняется.