Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не знает, что делать с Сирией, возглавляемой Башаром Асадом, считает политолог-кавказовед Артур Атаев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В среду, 29 сентября в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры обсудят ситуацию в Сирии, Афганистане и Ливии, а также ряд других международных вопросов.

На вопрос, возможно ли, что Турции придется оставить часть позиций в Сирии, Атаев ответил, что этого не произойдет.

«Слишком сильно увязли в сирийских проблемах такие страны как Турция, непосредственно влияющие на процесс образования деструктивных и опасных террористических сообществ. Рядом экспертов и политологов подчеркивается, что это в принципе невозможно», — сказал эксперт.

Артур Атаев: Через пять лет часть Украины будет управляться Турцией © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Эрдоган не знает, что делать с Сирией, которая устояла. С Сирией, которую возглавляет Башар Асад. Башар Асад — это человек, который стал политиком международного уровня благодаря тому, что победил попытки террористического реванша, организации очередной арабско-террористической весны на своей территории. Поэтому он договороспособен, но только с такими сильными акторами, как Путин», — отметил политолог.

Эрдоган нуждается в Путине, считает Атаев, чтобы понять сирийскую проблематику в контексте конкретного политического лидера.

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