Цены на газ в Европе снизятся, если США будут отправлять свой СПГ в Европу. Они этого не делают, но продолжают обвинять во всем Россию. Об этом рассказал эксперт по энергетике Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Амос Хохштейн заявил, что «Газпром» должен увеличить поставки газа в Европу через Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это утверждение «пропагандой со знаком минус». При этом он отметил, что «Газпром» может увеличить поставки газа в Европу, добавив, что компания полностью выполняет свои обязательства и «ни у кого нет абсолютно никаких претензий».

Дело даже не в том, что Соединенные Штаты коммерческим компаниям из других стран не могут указывать, что делать, а согласно их логике, они должны и своим компаниям указать, что не надо отправлять сжиженный природный газ (СПГ) на азиатские рынки, а следует поставлять газ американский СПГ в Европу, но этого же не происходит, пояснил специалист.

«Соединенные Штаты сейчас — один из крупнейших производителей СПГ в мире. Почему они весь свой газ отправляют в страны Южной Америки и в Азию, почему ничего не идет в Европу? Пожалуйста, хотите уменьшить цены, так отправьте американский СПГ на европейский рынок», — подчеркнул Юшков.

Собеседник издания добавил, что когда мы говорим о высоких ценах на европейском рынке, то приводим в пример голландскую биржу TTF и британский хаб NBP — две спотовые площадки, где цена определяется преимущественно по балансу спроса и предложения СПГ, а не трубопроводного газа, а российский трубопроводный газ в основном определяет цену на площадках в Германии, и там стоимость газа существенно ниже, чем на TTF.

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