Верховная Рада проголосовала закон об олигархах, который совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки. Об этом 24 сентября депутат парламента от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале

В частности, в пятницу спикер Рады Дмитрий Разумков в Facebook поблагодарил комитет и парламент, которые поддержали его правку. Согласно поправке Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов. Министр юстиции дал украинским олигархам полгода, чтобы «переодеться»

«Законопроект об олигархах надо будет переголосовывать! "Слуги" внесли в законопроект об олигархах две взаимоисключающие нормы: одна гласит, что олигарха признает СНБО, как это и планировал Зеленский, а другая — что НАПК (правка Разумкова). По сути в таком виде законопроект не сможет работать, и к нему нужно снова возвращаться», — говорится в сообщении.

В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первый шаг к тому, чтобы от них избавиться.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января, — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.