Активисты «Save ФОП» пришли к Верховной Раде с акцией протеста, однако устанавливать сцену им запретили, так как на месте уже построена большая сцена для митинга партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Как сообщает Telegram-канал, Доротича задержали, потому что он «играет на камеру».
В четверг в 16:00 парламент на внеочередном заседании начнет рассмотрение законопроектов №3853-1 и №3853-2 об отмене обязательных кассовых аппаратов. Сообщается, что порядок у здания парламента усиленно охраняют полицейские.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия дал понять, что монобольшинство не будет голосовать за отмену обязательного использования кассовых аппаратов.
ФОПы также неоднократно митинговали в течение прошлого года. Их требования — изменение законодательства, в частности, отсрочка введения кассовых аппаратов, и смягчение карантинных мер.