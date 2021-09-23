Лидера протестного движения «Save ФОП» Сергея Доротича задержала полиция до начала митинга у Верховной Рады. Об этом 23 сентября сообщил Telegram-канал PavlovskyNEWS

Активисты «Save ФОП» пришли к Верховной Раде с акцией протеста, однако устанавливать сцену им запретили, так как на месте уже построена большая сцена для митинга партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Как сообщает Telegram-канал, Доротича задержали, потому что он «играет на камеру».

Протест «Save ФОП»: почему профессиональные революционеры, близкие Порошенко, не решат проблемы мелкого бизнеса в Украине © REUTERS, Gleb Garanich

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия дал понять, что монобольшинство не будет голосовать за отмену обязательного использования кассовых аппаратов.

ФОПы также неоднократно митинговали в течение прошлого года. Их требования — изменение законодательства, в частности, отсрочка введения кассовых аппаратов, и смягчение карантинных мер.