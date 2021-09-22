Намерения американского Конгресса ввести санкции против газопровода «Северный поток-2» наносят удар по изощренному плану кампании против этого трубопровода, разработанному администрацией президента Джо Байдена, рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Он отметил, что цель Белого дома заключается не во вводе санкций против «Северного потока-2», а в том, чтобы вынудить Германию, главного бенефициара проекта в Европе, отказаться от столь нужного ей газопровода.

«Сама администрация Байдена будет блокировать эти санкции», — подчеркнул Юшков, говоря об ограничительных мерах, которые сейчас разрабатывают в Конгрессе США.

Он напомнил, что Ангела Меркель на встрече с Байденом в июле подписала меморандум, согласно которому Германия введет санкции против «Северного потока-2», если Россия «будет использовать энергетику как оружие».

Именно на то, чтобы создать такое впечатление у общественности, и направлены все заявления западных СМИ и экспертов о том, что цены на газ в ЕС резко выросли из-за того, что «Газпром» якобы поставляет мало газа на европейский рынок.

«Северный поток – 2» — новое качество газовых войн

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру

Ранее стало известно, что Комитет по правилам Палаты представителей Конгресса США одобрил ряд положений в бюджете на оборону, согласно которым Байдена обяжут ввести санкции против всех компаний и лиц, которые были причастны планированию, строительству и вводу в эксплуатацию «Северного потока-2».