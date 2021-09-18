Они действительно близки нам своей приверженностью традиционным семейным ценностям, желанием отказаться от лево-либеральной политики глобальной толерантности и вернуться к модели классической цивилизации, но при всей своей близости к нашей цивилизационной модели, правые консерваторы Запада всё же пытаются реставрировать мир западной гегемонии, только образца не 2013, а 1993 года, отметил эксперт.
«Они также пытаются, сократив внешнеполитическую активность решить внутриполитическую проблему, победив собственных лево-либеральных глобалистов. Но после этой победы они, так же, как и их внутриполитические оппоненты после своей, намерены восстановить мир глобального доминирования Запада, ибо в другом просто не могут жить», — пишет Ищенко.
Проигрыш Запада неизбежен только в случае, если незападные государства, предлагающие альтернативные модели будут выстраивать свою международную игру правильно. В таком случае, им действительно удастся не допустить нового объединения Запада и третьего мира, оставить Запад один на один с его исчерпанной ресурсной базой и принудить к капитуляции, резюмировал политолог.