Опасность, которая грозит России и Китаю, как центрам альтернативных цивилизационных предложений — переоценка адекватности западных правоконсервативных элит. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Они также пытаются, сократив внешнеполитическую активность решить внутриполитическую проблему, победив собственных лево-либеральных глобалистов. Но после этой победы они, так же, как и их внутриполитические оппоненты после своей, намерены восстановить мир глобального доминирования Запада, ибо в другом просто не могут жить», — пишет Ищенко.

Проигрыш Запада неизбежен только в случае, если незападные государства, предлагающие альтернативные модели будут выстраивать свою международную игру правильно. В таком случае, им действительно удастся не допустить нового объединения Запада и третьего мира, оставить Запад один на один с его исчерпанной ресурсной базой и принудить к капитуляции, резюмировал политолог.