Нельзя исключать, что страны Евросоюза попытаются задерживать всех россиян по запросу Украины. Но это будет означать совсем резкое обострение отношений с Россией. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Франчетти был задержан 11 сентября в аэропорту Праги по запросу Украины. 14 сентября чешский суд арестовал его. Киев заявил, что надеется на экстрадицию Франчетти на Украину. Также официально сообщалось, что операцию по его задержанию чешские силовики проводили совместно с украинскими. Отвечая на вопрос, будет ли готова Россия к зеркальным мерам, если Чехия выдаст Украине россиянина, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что любые недружественные действия против граждан России будут иметь последствия.

В этом случае будет опасно ездить на территорию стран Евросоюза всем гражданам России за исключением отъявленных либералов-западников, которые сами по себе являются ненавистниками России, оставаясь в ее гражданстве, отметил эксперт.

«Но я все-таки думаю, что это маловероятно. Может быть, подобные выводы сделают результатам инцидента с Франчетти», — указал Безпалько.

Но опыт показывает, что России очень тяжело каким-либо путем освобождать своих граждан, которые задерживаются за рубежом по разного рода надуманным обвинениям и впоследствии передаются третьим странам, просто раньше этими третьими странами были США, куда передали Виктора Бута, а теперь — Украина, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.