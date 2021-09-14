Странам бывшего СССР придется делать выбор в противостоянии Запада и России, причем этот выбор будет ставить перед ними не Россия, а Запад, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру

- Богдан, одна из версий задержания в Праге Александра Франчетти состоит в том, что Украина и Евросоюз таким образом пытаются проверить, когда у России закончится терпение. Как вы полагаете, когда это терпение закончится?

— Я не отношусь к тем людям, которые принимают решения в том числе по реакции на подобного рода враждебные действия со стороны Чехии. Кроме того, мне не совсем понятно, что мы можем в качестве ответных действий предпринять.

Если у нас есть задержанные граждане Чехии по каким-то уголовным обвинениям, можно предложить их обменять на Александра Франчетти и Прага на это согласится. Если же его задержание ставило целью сознательное обострение отношений между Россией и Евросоюзом, то тогда и чехи на обмен не пойдут. Даже несмотря на то, что они могут освободить собственных граждан.

Возможно, стоит включить политические и дипломатические каналы и через Германию воздействовать на Чехию, поскольку само чешское государство серьезно экономически зависит от Берлина.

- Друзья и соратники Франчетти по событиям Крымской весны говорят о том, что у них начались проблемы после проведения на Украине «крымской платформы». Готовы ли мы к дальнейшим провокациям в этом направлении?

— Безусловно, провокаций будет масса, и они будут на протяжении многих лет. Россия не собирается отказываться от суверенитета над Крымом. Теперь очевидно, что всем гражданам РФ стоит быть осторожными в плане пребывания на территории тех стран, которые наш МИД внес в список недружественных в отношении России государств. У нас ведь забыли, что Чехия находится в этом списке. Поэтому было несколько неосмотрительно рассказывать о своем участии в крымских событиях, находясь в Чехии, пусть даже без применения оружия.

- А сам по себе список имеет несет какую-то нагрузку, кроме идеологической?

— Это формальная констатация того, что эти страны проводят недружественную по отношению к нашей стране политику, выражающуюся в целом ряде аспектов. В том числе и в этом. Нашим гражданам там находиться опасно.

- Возможна ли в принципе ситуация, когда Евросоюз пойдет на поводу Украины и будет задерживать российских граждан по ее ордерам?

— Я не исключаю такого варианта. Но это будет означать совсем резкое обострение отношений с Россией. В этом случае будет опасно ездить на территорию стран Евросоюза всем гражданам России за исключением отъявленных либералов-западников, которые сами по себе являются ненавистниками России, оставаясь в ее гражданстве. Но я все-таки думаю, что это маловероятно.

Может быть, подобные выводы сделают результатам инцидента с Франчетти. Но опыт показывает, что нам очень тяжело каким-либо путем освобождать наших граждан, которые задерживаются за рубежом по разного рода надуманным обвинениям и впоследствии передаются третьим странам. Просто раньше этими третьими странами были США, куда передали Виктора Бута, а теперь — Украина.

- Готово ли наше общество к новому витку холодной войны? Одно дело, осуждать Запад на ток-шоу, а другое — жертвовать какими-то бытовыми привычками или поездками в Европу?

— Я не думаю, что у нас значительная часть граждан ездит в Европу так регулярно. В основном наши люди ездят за рубеж в целях отдыха. Но, с другой стороны, если граждане настолько оторваны от жизни своей страны и готовы поставить свои личные интересы выше государственных в плане поездок на отдых или за шопингом, то тогда пусть они несут все риски задержания по надуманным обвинениям и выдачи в третьи страны.

Но вообще сами страны Европы тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы российские граждане приезжали к ним и тратили свои деньги. Я думаю, что в случае с западноевропейскими странами такой сценарий маловероятен. Там элиты достаточно прагматичны и хорошо относятся к России. А вот эти восточноевропейские шакалы могут подгадить и испортить жизнь нашим гражданам. Не надо ездить в Чехию, Польшу и страны Балтии. Хотя пассажиропоток между нашими странами и так невелик. Я даже не думаю, что страны Балтии пошли бы на подобного рода развитие событий, выдавая граждан Украины.

- Поговорим немного о другом аспекте. Уже свыше 600 тысяч граждан ДНР/ЛНР оформили российское гражданство по упрощенной процедуре. В чем они сейчас нуждаются прежде всего и что Россия уже сделала для защиты их прав?

— Для граждан ДНР/ЛНР вопрос с Чехией неактуален. Для них главное — быть легальными гражданами РФ, иметь все полноту прав гражданина. Для них главное иметь возможность перемещения, трудоустройства и регистрации без каких-либо дополнительных усилий. Для них главное — ощущать себя своими в нашей стране.

Что касается поездок в Чехию, то они сделают необходимые выводы. Но главное для них — беспрепятственный въезд, трудоустройство и пребывание в РФ.

Хотел бы также отметить, что для того чтобы подвергаться аресту даже в Чехии, нужны хоть какие-то основания. Украина выдала ордер на арест Александра Франчетти, но он основывается хотя бы о том, что он принимал участие в каких-то крымских событиях. А если женщина с ребенком из Донецка получила российский паспорт и поехала в Чехию, довольно сложно ее в чем-то обвинить, потому что она физически не могла участвовать в борьбе против ВСУ.

Если уж последуют подобного рода обвинения, то это будет уже настолько сшито белыми нитками, и это будет очевидно всем, даже тем, кто идет на откровенные антироссийские шаги в Чехии и других странах.

- Возможно ли в принципе победить украинский и другие русофобские режимы невоенными методами или посредством дипломатического консенсуса с Западом?

— Возможно. Но это все равно потребует ресурсов, времени и усилий. Например, сейчас Украина испытывает серьезные трудности с импортом нефтепродуктов и закупает их в том числе контрабандными методами в РФ, что привело к ряду уголовных дел и на Украине, и в России. Это один пример, который показывает уязвимые места Украины. А у Украины их много.

Дмитрий Дробницкий: Ситуация с арестом Франчетти показала, что жить рядом с Украиной становится невозможно © РИА Новости, Нина Зотина

Именно восточноевропейские страны очень сильно портят отношения между ЕС и РФ. Именно польские компании пытаются усложнить поставки газа по трубопроводам, проложенным через Балтийское море. Именно они сейчас пытаются задержать сертификацию «Северного потока-2» на несколько месяцев. Именно с ними нужно совместно бороться России и западноевропейским странам.

- Если сейчас будет усиливаться наше противостояние с Западом, будем ли мы требовать однозначной политики у наших союзников из бывшего СССР?

— Я на это надеюсь, потому что рано или поздно этот вопрос придется поставить. Период, когда руководства этих стран могут сидеть на двух стульях, заканчивается. Им придется делать выбор, причем этот выбор будет ставить перед ними не Россия, а Запад. Запад требует очень активных действий, Запад требует определяться, именно Запад не устраивает политика сидения на двух стульев.

Это было хорошо видно на примере Украины, на примере Белоруссии, и, возможно, скоро мы это увидим на примере Казахстана. Янукович был прозападным политиком и во мнгом он устраивал Запад. Но Западу нужны полностью лояльные и управляемые политики. Поэтому даже вполне антироссийского политика в своих словах и поступках рано или поздно попытаются устранить от власти и привести полностью лояльного, управляемого и выращенного в собственной пробирке.

Поэтому перед всеми этими элитами этот вопрос встанет. Но поставит его не Россия, а Запад.