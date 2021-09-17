В Госдепартаменте США заявили, что судебная реформа имеет решающее значение для привлечения иностранных инвестиций на Украину. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс 16 сентября

Совет судей Украины не выбрал кандидатов – судебная реформа Зеленского «буксует» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Судебная реформа… имеет решающее значение для укрепления верховенства закона и привлечения иностранных инвестиций в Украину… Еще есть время спасти эти усилия. Совет судей может выполнять свои обязанности по исполнению закона и выдвинуть кандидатуры. Мы по-прежнему твердо привержены оказанию помощи в этой важной реформе… чтобы Украина могла продолжить свой путь к евроатлантической интеграции», — подчеркнул Прайс.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что «не допустит блокирования главной реформы страны, которую обещал украинцам».

Оппозиционные партии Верховной Рады, в свою очередь, выступали против судебной реформы, называя ее положения антиконституционными и направленными на сдачу национальных интересов Украины.