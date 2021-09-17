Ранее Совет судей Украины не избрал представителей в Этический совет при Высшем совете правосудия. Этот орган, в котором западные специалисты имеют преимущественное право голоса, должен оценивать добросовестность претендентов на пост в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).
«Судебная реформа… имеет решающее значение для укрепления верховенства закона и привлечения иностранных инвестиций в Украину… Еще есть время спасти эти усилия. Совет судей может выполнять свои обязанности по исполнению закона и выдвинуть кандидатуры. Мы по-прежнему твердо привержены оказанию помощи в этой важной реформе… чтобы Украина могла продолжить свой путь к евроатлантической интеграции», — подчеркнул Прайс.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что «не допустит блокирования главной реформы страны, которую обещал украинцам».
Оппозиционные партии Верховной Рады, в свою очередь, выступали против судебной реформы, называя ее положения антиконституционными и направленными на сдачу национальных интересов Украины.