Политолог заявил, что в Киеве готовятся презентовать большое исследование, которое проводилось более полутора года. В нем подробно подсчитали общую стоимость войны в Донбассе: природные ресурсы; люди; экономическое развитие; транзит; разрушенные строения; инфраструктура.
«Оценили цену человеческой жизни по методологии ФБР, которая есть. Я вам скажу, что наша страна в результате войны на Донбассе потеряла в диапазоне от 350 до 450 миллиардов долларов. По сравнению с этим 80 миллиардов гривен, которые мы не доплатили социальных услуг — это просто копейки. Средняя сумма 400 миллиардов долларов», — резюмировал Бортник.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.