Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш» 16 сентября заявил, что в результате войны в Донбассе Украина потеряла около 450 миллиардов долларов

МИД России отмечает эскалацию напряженности в Донбассе © REUTERS, Alexander Ermochenko / REUTERS, Alexander Ermochenko / Перейти в фотобанк

«Оценили цену человеческой жизни по методологии ФБР, которая есть. Я вам скажу, что наша страна в результате войны на Донбассе потеряла в диапазоне от 350 до 450 миллиардов долларов. По сравнению с этим 80 миллиардов гривен, которые мы не доплатили социальных услуг — это просто копейки. Средняя сумма 400 миллиардов долларов», — резюмировал Бортник.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.