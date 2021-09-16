«Военная стратегия утверждалась посольством США. Иначе у нас президент Зеленский ничего не подписывает, пока не согласуют с Западом», — сказала Савченко.
По ее словам, эта стратегия может втянуть Украину в войну с ядерными державами.
Президент Украины Владимир Зеленский в марте утвердил стратегию военной безопасности Украины, которая предусматривает членство страны в НАТО, прекращение временной «оккупации» РФ части территории Украины, а также готовность страны к сдерживанию агрессии.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.