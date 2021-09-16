Стратегия военной безопасности Украины утверждалась Вашингтоном. Об этом 15 сентября заявила бывшая депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в эфире «Украина 24»

Не только Крым и Донбасс: Савченко описала распад Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По ее словам, эта стратегия может втянуть Украину в войну с ядерными державами.

Президент Украины Владимир Зеленский в марте утвердил стратегию военной безопасности Украины, которая предусматривает членство страны в НАТО, прекращение временной «оккупации» РФ части территории Украины, а также готовность страны к сдерживанию агрессии.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.