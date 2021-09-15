«Шахтер» оправдался за пребывание в «России»

Накануне «Шахтер» прибыл в столицу непризнанного Приднестровья на игру группового этапа Лиги чемпионов против местного «Шерифа», который формально представляет Молдавию. Команда заселилась в гостиницу «Россия», чем вызвала шквал критики со стороны украинских радикалов.
«Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель — "Россия", способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Лиги чемпионов», — сказал Свиридов.
Он добавил, что с аналогичными трудностями столкнулась юношеская команда «горняков», которая должна сыграть против сверстников из «Шерифа» в рамках Юношеской лиги УЕФА. Команда была вынуждена поселиться на клубной базе приднестровского клуба.
«Шахтер» формально продолжает представлять Донецк, однако с начала боевых действий в Донбассе больше не играет в родном городе, проводя домашние игры в Киеве и других городах Украины. Параллельно с этим идет процесс «украинизации» тринадцатикратного чемпиона страны: изменена форма, напоминавшая запрещенную на Украине георгиевскую ленту, кроме этого клуб все чаще позиционируют именно как «Шахтар», на украинский манер.