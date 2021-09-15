«Шахтер» оправдался за пребывание в «России»

Директор департамента стратегического развития и коммуникаций донецкого «Шахтера» Юрий Свиридов объяснил, почему украинский клуб поселился в гостиницу под названием «Россия» во время своего пребывания в Тирасполе. Его слова 15 сентября приводит Tribuna.com

«Шахтер» прибыл в «почти ДНР» и поселился в «России» © t.me/donbassr

«Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель — "Россия", способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Лиги чемпионов», — сказал Свиридов.

Он добавил, что с аналогичными трудностями столкнулась юношеская команда «горняков», которая должна сыграть против сверстников из «Шерифа» в рамках Юношеской лиги УЕФА. Команда была вынуждена поселиться на клубной базе приднестровского клуба.

«Шахтер» формально продолжает представлять Донецк, однако с начала боевых действий в Донбассе больше не играет в родном городе, проводя домашние игры в Киеве и других городах Украины. Параллельно с этим идет процесс «украинизации» тринадцатикратного чемпиона страны: изменена форма, напоминавшая запрещенную на Украине георгиевскую ленту, кроме этого клуб все чаще позиционируют именно как «Шахтар», на украинский манер.