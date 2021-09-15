Сегодня Украина не готова к какому-то крупному военному обострению в Донбассе потому что последствия могут быть слишком непредсказуемыми. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского в США, где он встречался с американским президентом Джо Байденом. В итоговых заявлениях, что американских, что украинских, наблюдатели нашли упоминание нормандского формата, а вот упоминания Минских соглашений нет. Некоторые эксперты интерпретировали это таким образом, что американцы разрешили украинцам Минские соглашения не соблюдать. Мало того, они считают, что Зеленскому, таким образом, выдана индульгенция на наступление на Донбассе.

Поэтому имитация подобных приготовлений может быть, угрозы могут быть, провокации, несомненно, будут, и, к сожалению, стрельба на линии соприкосновения будет продолжаться.

«Но мне не верится, честно говоря, в какую-то крупную военную операцию, потому что это слишком рискованное дело, которое, во-первых, может полностью обрушить Зеленского и вообще поставить крест на всем том, что он тут нагородил. А во-вторых, вообще неизвестно еще, чем кончится и, может, выйдет за пределы Донбасса», — констатировал Михеев.

Для американцев с европейцами на самом деле выгодно поддерживать напряженность вокруг Донбасса и использовать это как повод для реальной военной интеграции Украины в систему полной зависимости от НАТО, при этом не принимая Украину в НАТО, не беря на себя ответственность, заключил собеседник издания.

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