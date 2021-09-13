Вокруг одного из школьных дневников, продающихся на Украине, разгорелся скандал: местная жительница купила его своему ребенку, но в итоге оказалась шокирована содержанием. Что именно ее возмутило, женщина написала на днях в Twitter

Школьник из Запорожья вытер ноги об учебник украинского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Есть в дневнике, например, пояснение, кто такой Владимир Ленин - «самый большой пролетарский революционер и мыслитель, продолжатель дела К. Маркса и Ф. Энгельса, учитель и вождь трудящихся по всему миру».

Про Иосифа Сталина написано, что он «советский государственный, политический и военный деятель», который «устроил Голодомор в Украине».

Рассказано в дневнике и об отдельных селебрити, в частности о российских певице Лере Масскве и рэпере Тимати. Его авторы издания назвали «напористым и предприимчивым» «настоящим хищником».

«Купила дневник. Сижу в а**е», — написала женщина, а вот мнения ее подписчиков разделились.

«А какое издательство?», «Ужас!», «Твою ж мать!», «Супер! Таких дневников надо печатать намного больше, чтобы молодежь знала правду об истории родной страны», — отреагировали они.