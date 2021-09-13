Часть каждой страницы дневника, показала женщина, занимают короткие комментарии об исторических личностях и звездах. Все бы ничего, но покупательницу возмутило, что люди, о которых рассказывают ее ребенку — «неправильные».
Есть в дневнике, например, пояснение, кто такой Владимир Ленин - «самый большой пролетарский революционер и мыслитель, продолжатель дела К. Маркса и Ф. Энгельса, учитель и вождь трудящихся по всему миру».
Про Иосифа Сталина написано, что он «советский государственный, политический и военный деятель», который «устроил Голодомор в Украине».
Рассказано в дневнике и об отдельных селебрити, в частности о российских певице Лере Масскве и рэпере Тимати. Его авторы издания назвали «напористым и предприимчивым» «настоящим хищником».
«Купила дневник. Сижу в а**е», — написала женщина, а вот мнения ее подписчиков разделились.
«А какое издательство?», «Ужас!», «Твою ж мать!», «Супер! Таких дневников надо печатать намного больше, чтобы молодежь знала правду об истории родной страны», — отреагировали они.
купила щоденник. сиджу в ахуі pic.twitter.com/whpIpO9wn7— maria paselska (@maria89paselska) September 11, 2021