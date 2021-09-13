На сентябрь «Газпром» не взял дополнительные объемы прокачки по украинской ГТС вообще и качает через Украину ровно столько, сколько должен по контракту: 109 млн кубов в сутки. Об этом рассказал эксперт по энергетике финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Эксперт уточнил, что эти условные дополнительные 15 млн кубометров ежесуточной прокачки «Газпром» не стал брать на аукционе, потому что рассчитывает ввести в эксплуатацию первую «нитку» газопровода «Северный поток-2» в сентябре и пускать дополнительные объемы по новому газопроводу, потому что он гораздо более экономически выгодный.

«В то же время, когда «Газпром» качает газ через Украину, он платит оператору ГТСУ. Но вот эта новость о том, что он сократил поставки через Украину до стандартных контрактных объемов, сама по себе нервирует инвесторов и игроков. Соответственно, цена на бирже поднимается. Важно отметить, что это именно биржевая ценовая категория. Причем постоянно приводят примеры биржевых котировок голландского хаба TTF. Однако он в большей степени отражает объем прихода СПГ на европейский рынок. А поставки трубопроводного газа «Газпромом» в большей степени отражает цена немецкой торговой площадки, где цены ниже, чем на голландском и британском хабах», — указал Юшков.

В этой связи не совсем верно будет говорить, что цена на газ в Европе повышается из-за «Газпрома» и приводить в качестве аргумента котировки TTF, заключил собеседник издания.

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