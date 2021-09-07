Ситуация с ценами на газ в ЕС часто используется противниками России для того, чтобы обвинить «Газпром» в «использовании энергетики как оружия», однако эти заявления не соответствуют действительности, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Игорь, цены на газ в Европе выросли до $650 за тысячу кубометров. С чем связан такой рост?

— Фундаментальный фактор роста — это то, что сжиженный природный газ весь ушел в Азию, где цена еще выше — более $700 за тысячу кубов, поэтому естественно, что производители СПГ хотят больше заработать и отправляют газ туда, где получат за него больше денег.

До Европы доходят незначительные объемы, но их недостаточно. Именно отсутствие поставок СПГ и создало дефицит на газовом рынке Европы. Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Кроме того, четвертый год подряд падает добыча газа в Норвегии, сокращает свой экспорт и Алжир. Даже среди трубопроводных поставщиков объемы поставок газа снижаются.

«Газпром» же поставляет в Европу примерно одинаковый объем газа на протяжении всего 2021 года.

- А мог бы «Газпром» увеличить поставки газа в страны европейского союза?

— Можно было бы и больше поставлять, но здесь с коммерческой точки зрения «Газпром», судя по всему не видит в этом смысла.

В случае увеличения объемов поставок нужно гнать газ через Украину. Соответствующий транзитный контракт подразумевает, что за дополнительные объемы прокачки «Газпрому» придется платить по повышенному тарифу.

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Если брать еще дополнительные объемы, то, возможно, удастся несколько сбить цену в Европе, но тогда возникает вопрос — а надо ли это?

Ты собьешь цену и еще заплатишь больше за транзит, и у тебя в итоге ничего не останется, так как большие объемы газа ты будешь продавать по низкой цене. Так что с коммерческой точки зрения стратегия «Газпрома» оправдана.

- Но украинские чиновники тем не менее постоянно обвиняют «Газпром» в том, что он не бронирует дополнительные объемы прокачки. Это действительно так сказывается на европейском рынке, как они говорят?

— На сентябрь «Газпром» не взял дополнительные объемы прокачки по украинской ГТС вообще и качает через Украину ровно столько, сколько должен по контракту: 109 млн кубов в сутки.

Эти условные дополнительные 15 млн кубометров ежесуточной прокачки «Газпром» не стал брать на аукционе. Я думаю, что он просто рассчитывает ввести в эксплуатацию первую «нитку» газопровода «Северный поток 2» в сентябре и пускать дополнительные объемы по новому газопроводу.

Потому что он гораздо более экономически выгодный. Он короче на 1800 км, если брать расстояние от Ямала до Германии и сравнивать с маршрутом через Украину. Соответственно, меньше качаешь, меньше тратишь денег на транзит.

Плюс за морскую часть маршрута «Газпром» платит своей же дочерней компании. 100% акций оператора «Северного потока 2» принадлежит «Газпрому», поэтому он заплатит сам себе, потратив деньги только на оплату прокачки газа.

В то же время, когда «Газпром» качает газ через Украину, он платит оператору ГТСУ. Но вот эта новость о том, что он сократил поставки через Украину до стандартных контрактных объемов сама по себе нервирует инвесторов и игроков.

Соответственно, цена на бирже поднимается. Важно отметить, что это именно биржевая ценовая категория. Причем постоянно приводят примеры биржевых котировок голландского хаба TTF.

Однако он в большей степени отражает объем прихода СПГ на европейский рынок. А поставки трубопроводного газа «Газпромом» в большей степени отражает цена немецкой торговой площадки, где цены ниже, чем на голландском и британском хабах.

В этой связи не совсем верно будет говорить, что цена на газ в Европе повышается из-за «Газпрома» и приводить в качестве аргумента котировки TTF.

- А вы можете сказать, какие цены на газ сейчас на немецких торговых площадках?

— Сейчас у меня под рукой нет свежих данных, но как правило там газ существенно дешевле, чем на TTF, разница доходит до $100 за тысячу кубометров.

Еще одна причина роста цен на газ в Европе, заставляющая нервничать игроков рынка, это крайне низкий уровень запасов газа в европейских хранилищах накануне отопительного сезона.

Низкие они потому, что они сами все лето их не пополняли, не закупали газ. Почему они не готовились к зиме? Потому что постоянно ждали падения цен.

Думали, что цены достигли максимума и вот сейчас они к отопительному сезону снизятся. Не исключено, что так и будет, но, когда компании об этом думали, они не покупали газ для закачки в подземные хранилища.

«Северный поток – 2»: Осталось уложить 1% труб, «Газпром» обещает увеличить поставки газа в Европу после запуска проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Кроме того, в течение лета многие продавали газ из хранилищ — в основном те, у кого он был закачан еще в прошлом году. Тогда цены были очень низкими, многие покупали газ по $100 за тысячу кубов, закачивали в ПХГ и летом они предпочитали зафиксировать прибыль и продать этот газ по $300-400.

Но это привело к тому, что в рамках подготовки к отопительному сезону все довольно плохо в Европе, и это нервирует игроков рынка. На этих новостях цены растут.

Это не значит, что они замерзнут, это значит, что ежесуточный импорт в течение отопительного сезона будет высоким.

- Агентство Bloomberg выпустило на днях статью, в которой приводятся мнения экспертов о том, что «Газпром» в ближайшие недели намерен закачивать газ в российские хранилища для успешного прохождения отопительного сезона в РФ, из-за чего поставки газа в ЕС снизятся. Как вы можете это прокомментировать?

— Здесь действительно интересный вопрос — почему «Газпром» не поставляет больше газа. Сказать точно крайне сложно, потому что «Газпром» не комментирует эту ситуацию.

В связи с чем неясно из-за чего она сложилась: это он не хочет продавать дополнительные объемы, не удовлетворяет заявки европейцев, или это европейцы не покупают.

Потому что они точно не закупают газ для закачки в подземные хранилища. Но при цене $650 за тысячу кубов в принципе может быть они меньше покупают газ? Чем дороже газ, тем меньше желающих его покупать.

Поэтому может быть какие-то объемы закачивались, а сейчас они вообще перестали их закачивать — спрос меньше стал. Так может это потребитель не берет, потому что для него газ слишком дорогой?

В заметке Bloomberg еще делается вывод, что таким образом «Гзапром» чуть ли не заморозить Европу хочет или ведет какую-то энерговойну.

Но логично предположить, что «Газпром» закачивает газ в свои хранилища в том числе и ради Европы! Она не покупает сейчас газ, потому что считает его слишком дорогим, не закачивает в подземные хранилища, потому что считает, что газ подешевеет.

Раз они к зиме не готовятся, а «Газпром» в общем-то в России заполняет ПХГ, то получается, что это «Газпром» за европейцев готовится к зиме.

Во-первых, он закачивает газ для российского рынка. Это логично, у нас тоже зима, и чтобы постоянно не увеличивать объем добычи, а потом не уменьшать его, летом вы закачиваете газ в ПХГ, и потом вместо того, чтобы наращивать добычу, возрастающий спрос вы удовлетворяете газом из хранилищ.

А сейчас получается, что раз европейцы не закачивают газ в ПХГ и собираются увеличить объемы текущего импорта в отопительный сезон, то перед «Газпромом» тоже встает вопрос: надо будет во время отопительного сезона больше добывать или сейчас закачать газ в российские подземные хранилища и дополнительный спрос со стороны европейского рынка удовлетворять в том числе за счет того, чтобы доставать газ из российских хранилищ и отправлять его в Европу. Это позволит не разворачивать в зимний период дополнительную добычу.

Поэтому я считаю, что там трактуют это как некую негативную для Европы стратегию «Газпрома». Но почему-то отказывают «Газпрому» в праве готовиться к отопительному сезону на внутреннем рынке и готовиться к тому, что Европа увеличит текущий импорт, и этот возросший спрос надо будет как-то удовлетворять.