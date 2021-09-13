Теоретически «Газпрому» можно было бы поставлять больше газа в Европу, но с коммерческой точки зрения российская компания, судя по всему, не видит в этом смысла. Об этом рассказал эксперт по энергетике финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил, что в резком увеличении цен на газ в Европе виноваты сами европейцы, так как члены прошлого состава Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ вместо того, чтобы заключать долгосрочные контракты, позволяющие покупать газ по цене ниже рыночной.

Эксперт уточнил, что в случае увеличения объемов поставок нужно гнать газ через Украину, а соответствующий транзитный контракт подразумевает, что за дополнительные объемы прокачки «Газпрому» придется платить по повышенному тарифу.

«Согласно договору «Газпром» обязуется прокачивать через украинскую ГТС 109 млн кубометров газа в сутки. На протяжении всего 2021 года он прокачивал 120-125 млн кубов в сутки. Если брать еще дополнительные объемы, то, возможно, удастся несколько сбить цену в Европе, но тогда возникает вопрос — а надо ли это? Ты собьешь цену и еще заплатишь больше за транзит, и у тебя в итоге ничего не останется, так как большие объемы газа ты будешь продавать по низкой цене», — пояснил Юшков.

Так что с коммерческой точки зрения стратегия «Газпрома» оправданна, заключил собеседник издания.

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