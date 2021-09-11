Сотрудники закрытых украинской властью телеканалов проводят 11 сентября акцию протеста возле здания Художественного арсенала в Киеве, где проходит форум YES Brainstorming, передает «Страна»

«По беспределу»: Коцаба о закрытии телеканалов на Украине Владимир Зеленский пошел не по тому пути».

«На Украине закрывают телеканалы и сайты. Зеленский хочет зачистить информационное поле, а для этого ему нужно закрыть все СМИ, которые говорят правду. Зеленский превращается в диктатора», — заявили участники акции.

Они держат в руках плакаты с призывами прислушаться к ним. У некоторых заклеен рот скотчем, в знак того, что на Украине идет борьба со свободой слова.

В форуме сегодня принимают участие, в частности, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, секретарь СНБО Алексей Данилов, руководитель офиса президента Андрей Ермак, западные эксперты и политики.

В феврале Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении к телеканалам «112 Украина», «Ньюс-уан» и «Зик» и к их владельцу депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарасу Козаку санкций сроком на пять лет. Они предполагают «аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм». В отношении депутата введено ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы Украины. Телеканалы заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти. После закрытия каналов журналисты создали новый телеканал «Первый независимый», который начал вещание 26 февраля. Однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве.