Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, оценивая российско-белорусские военные учения 10 сентября в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», заявил, что сценарии, которые разыгрываются на «Западе-2021» несут очень большие риски

«Запад-2021»: учения России и Белоруссии, напугавшие Европу и НАТО © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Российско-белорусские стратегические маневры «Запад-2021» проводятся с 10 по 16 сентября. В них принимают участие около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники а также до 15 кораблей.

Ранее бывший глава ведомства Павел Климкин заявил, что начавшиеся учения «Запад-2021» демонстрируют желание России окружить Украину с трех сторон и призвал Киев просить помощи у НАТО. Также он выразил мнение, что Россия готовится «проглотить» Белоруссию.

Президент РФ Владимир Путин регулярно подчёркивает, что любые действия России носят исключительно оборонный характер, — сама нападать ни на кого не будет, но на любую угрозу национальной безопасности ответит так, что мало не покажется.