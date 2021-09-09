Украинскому борщу установят памятник в Киеве, говорится в сообщении мэрии столицы Украины 9 сентября

Киевский режим после госпереворота 2014 года интенсивно начал «развивать украинскую культуру», запрещая все русское и пытаясь искусственно раздуть значимость таких элементов украинской сельской культуры, как вышиванки, сало и борщ, который до сих пор пытаются внести в список культурного наследия ЮНЕСКО как исключительно украинский суп.

«Мы должны развивать гастротуризм, а новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда», — заявил секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко.

Чей борщ? Как украинцы хотели через ЮНЕСКО присвоить старинное русское блюдо © CC0, Pixabay повар-русофоб Евгений Клопотенко, и эта идея не давала ему покоя довольно давно.

«На Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и так далее, однако пока нет современной наполненной содержанием скульптуры борща», — сказал человек, считающий, что русские «на два уровня ниже ментально», чем

Киевлянам чиновники предложили выбрать место для установки скульптуры борща «для увековечения национального украинского блюда и развития гастрономического туризма»

Предложения жителей столицы по расположению памятника борщу в мэрии будут принимать на протяжении недели. Мэр Киева Виталий Кличко ранее рассказывал, что его младший брат Владимир любил заедать борщ конфетами.